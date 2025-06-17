«Российские уроды должны ответить». Шахтер – о страшном обстреле Киева
На данный момент число погибших в результате террористической атаки составляет 15 человек, еще более 100 - пострадали
около 1 часа назад
Пресс-служба донецкого Шахтера опубликовала позицию клуба по поводу массированного ракетно-дронового обстрела Киева и других городов Украины в ночь на 17 июня.
Ужасная ночь в Украине из-за очередной атаки российских террористов. Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву, где разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о 15 погибших.
Также в течение ночи атакам подверглись Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина...
Российские выродки должны ответить за каждый акт терроризма, за каждую уничтоженную жизнь, за каждую разрушенную семью, за каждый разбитый дом. «Шахтёр» выражает соболезнования родным и близким погибших!
В ночь на 17 июня только против Киева и его окрестностей российской армией было применено 175 дронов и до 14 крылатых ракет. В результате террористического акта по меньшей мере погибло 15 человек, более 100 – пострадало. 18 июня станет днем траура.
Ранее на атаку россиян отреагировал президент Динамо Игорь Суркис.