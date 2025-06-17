Пресс-служба донецкого Шахтера опубликовала позицию клуба по поводу массированного ракетно-дронового обстрела Киева и других городов Украины в ночь на 17 июня.

Ужасная ночь в Украине из-за очередной атаки российских террористов. Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву, где разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о 15 погибших.

Также в течение ночи атакам подверглись Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина...

Российские выродки должны ответить за каждый акт терроризма, за каждую уничтоженную жизнь, за каждую разрушенную семью, за каждый разбитый дом. «Шахтёр» выражает соболезнования родным и близким погибших!