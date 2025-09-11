Сергей Стаднюк

Нападающий Трабзонспора и сборной Украины Данило Сикан прокомментировал информацию о том, что он сообщил руководству клуба о своем желании изменить команду.

💬 Открыт к предложениям просто. Менять клуб нет прям желания. Если просто какие-то клубы заинтересованы во мне, то я всегда открыт к переговорам, ничего больше.

❓ Вы довольны нынешним положением в «Трабзонспоре» и отношениями с тренером в частности?

💬 Я полностью доволен. В отношениях с тренером все в порядке, - ответил Сикан в комментарии ua.tribuna.com.

Змінювати клуб немає прям бажання. Данило Сікан

Сикан перешел в Трабзонспор из Шахтера прошлой зимой. В прошлом сезоне забил три мяча и оформил результативную передачу в 18 матчах. В этой кампании отыграл лишь 64 минуты в четырех встречах турецкой Суперлиги.

Также сообщалось, что Сикан может перейти в другой турецкий клуб.