Российский форвард расставил все точки над «i» в отношении своей ситуации в клубе
Сообщалось, что футболист поставил «ультиматум» тренеру и руководству
около 1 часа назад
Нападающий Трабзонспора и сборной Украины Данило Сикан прокомментировал информацию о том, что он сообщил руководству клуба о своем желании изменить команду.
💬 Открыт к предложениям просто. Менять клуб нет прям желания. Если просто какие-то клубы заинтересованы во мне, то я всегда открыт к переговорам, ничего больше.
❓ Вы довольны нынешним положением в «Трабзонспоре» и отношениями с тренером в частности?
💬 Я полностью доволен. В отношениях с тренером все в порядке, - ответил Сикан в комментарии ua.tribuna.com.
Змінювати клуб немає прям бажання.
Сикан перешел в Трабзонспор из Шахтера прошлой зимой. В прошлом сезоне забил три мяча и оформил результативную передачу в 18 матчах. В этой кампании отыграл лишь 64 минуты в четырех встречах турецкой Суперлиги.
Также сообщалось, что Сикан может перейти в другой турецкий клуб.