УАФ признал ошибку арбитров в спорном эпизоде матча Шахтера и Динамо
Известны детали инцидента
18 минут назад
Комитет арбитров УАФ проанализировал решение арбитров матча 11-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (3:1) не зафиксировать фол Юхима Конопли на Шоле Огудани в штрафной площадке донетчан.
«Во время борьбы за мяч игрок №16 Динамо успешно пробросил мяч и имел возможность продолжить владение, но был неосторожно атакован защитником №26 Шахтера. Главный арбитр, несмотря на то, что находился сравнительно близко к эпизоду, не имел оптимального угла обзора, чтобы полноценно оценить момент. В результате он не зафиксировал нарушение правил и позволил игре продолжиться.
Арбитры VAR имели в своем распоряжении этот ракурс, в отличие от главного арбитра, однако не предложили ему просмотр на поле. Это решение арбитра VAR комитет арбитров считает ошибочным и призывает арбитров VAR в таких ситуациях рекомендовать главному арбитру просмотр эпизода», – прокомментировал эпизод комитет арбитров.
Шахтер на данный момент занимает первое место в таблице с 24 очками. Динамо сейчас занимает вторую позицию с 20 баллами.
В следующем туре УПЛ донетчане 9 ноября будут играть против СК Полтава, а Динамо в тот же день встретится с черкасским ЛНЗ.