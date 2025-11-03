Комитет арбитров УАФ проанализировал решение арбитров матча 11-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (3:1) не зафиксировать фол Юхима Конопли на Шоле Огудани в штрафной площадке донетчан.

«Во время борьбы за мяч игрок №16 Динамо успешно пробросил мяч и имел возможность продолжить владение, но был неосторожно атакован защитником №26 Шахтера. Главный арбитр, несмотря на то, что находился сравнительно близко к эпизоду, не имел оптимального угла обзора, чтобы полноценно оценить момент. В результате он не зафиксировал нарушение правил и позволил игре продолжиться.

Арбитры VAR имели в своем распоряжении этот ракурс, в отличие от главного арбитра, однако не предложили ему просмотр на поле. Это решение арбитра VAR комитет арбитров считает ошибочным и призывает арбитров VAR в таких ситуациях рекомендовать главному арбитру просмотр эпизода», – прокомментировал эпизод комитет арбитров.