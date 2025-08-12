Голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов отказался покидать французский клуб, сообщает L'Équipe.

После приобретения Люка Шевалье руководство ПСЖ пыталось найти для россиянина варианты продолжения карьеры в других клубах, однако Сафонов заявил, что чувствует себя комфортно в Париже и хочет остаться.

В течение последних недель парижане предлагали ему различные варианты для перехода, но вратарь отказался, подчеркнув, что успешно адаптировался, ему нравится город, а изучение французского языка облегчило пребывание в команде.

Тем не менее, источник отмечает, что вариант его ухода летом остается возможным.

Напомним, во время переговоров между украинским защитником Ильёй Забарным и ПСЖ одним из условий было нежелание Забарного играть в одной команде с россиянином. Забарный успешно прошел медосмотр и готовится к подписанию контракта с ПСЖ.