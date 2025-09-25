Павел Василенко

Защитник киевского Динамо Александр Караваев может стать очередным украинским футболистом, который подпишет контракт с турецким клубом.

Аланьяспор обратил внимание на Караваева, информирует Fanatik.

Во время двух ближайших трансферных окон представители Аланьяспор активно будут работать над усилением состава, делая особый акцент на игроков, которые уже имеют значительный опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Вариант с трансфером Караваева кажется им вполне рабочим, так как у него в конце текущего сезона закончится срок действия контракта с Динамо.