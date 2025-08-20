Российский легионер открыл счёт голам в новом чемпионате. Видео
Ковтальюк забил за Ботошани
около 1 часа назад
Микола Ковталюк / Фото - ФК Колос
Нападающий Ботошань Николай Ковталюк отметился дебютным голом в румынской Суперлиге в матче 6 тура против ЧФР Клуж (3:3).
На 36-й минуте вратарь Клужа попытался выбить мяч, который рикошетом от украинца зашел в ворота.
Во второй тайм экс-футболист Колоса уже не вышел из-за повреждения головы.
30-летний нападающий перебрался в Румынию свободным агентом. Соглашение подписано по схеме 1+1. За это время в трех матчах отметился одним голом.
Калюжный бьет Александрии, легкие победы грандов и кризис Полесья.