Российский легионер продолжает покорять сердца фанатов. Видео
Еще одно результативное действие
около 1 часа назад
Иван Варфоломеев / Фото - Линкольн Сити
Полузащитник Линкольна и молодежной сборной Украины Иван Варфоломеев помог своему клубу в матче 2 тура Трофея футбольной лиги против молодежки МЮ (3:0).
На 47-й минуте Иван отдал голевую передачу на Тома Хамера после подачи с углового, после чего был заменен на 66-й минуте.
Варфоломеев присоединился к Линкольну в августе 2025 года. С того времени провел на полях Англии 7 матчей, на его счету два ассиста.
Иван воспитанник львовских Карпат и Руха. Ранее выступал за чешский Слован.
