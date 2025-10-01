Полузащитник Линкольна и молодежной сборной Украины Иван Варфоломеев помог своему клубу в матче 2 тура Трофея футбольной лиги против молодежки МЮ (3:0).

На 47-й минуте Иван отдал голевую передачу на Тома Хамера после подачи с углового, после чего был заменен на 66-й минуте.

Варфоломеев присоединился к Линкольну в августе 2025 года. С того времени провел на полях Англии 7 матчей, на его счету два ассиста.

Иван воспитанник львовских Карпат и Руха. Ранее выступал за чешский Слован.

