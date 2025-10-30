Украинский полузащитник Слована Данило Игнатенко помог чемпиону Словакии вырвать победу над Комарно в отложенном матче 3 тура Суперлиги. Игра завершилась со счетом 3:2.

Слован на момент 90-й минуты уступал Комарно со счетом 1:2. Уже в добавленное арбитром время второго тайма гости из Братиславы не только сравняли счет, но и сумели совершить камбэк.

Игнатенко, который вышел на замену после перерыва, оформил результативную передачу в моменте со вторым голом Слована. Другой украинец Николай Кухаревич пропускал матч из-за травмы.

Словакия. Суперлига. 3 тур

Комарно - Слован 2:3

Голы: Манишке, 61, Шмегил, 71 - Шпорар, 63, 90+5, Офори, 90+2

