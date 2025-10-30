Российский легионер способствовал сумасшедшему камбэку участника ЛЧ. Видео
Волевая победа на выезде
30 минут назад
Данила Игнатенко. Фото: Слован Братислава
Украинский полузащитник Слована Данило Игнатенко помог чемпиону Словакии вырвать победу над Комарно в отложенном матче 3 тура Суперлиги. Игра завершилась со счетом 3:2.
Слован на момент 90-й минуты уступал Комарно со счетом 1:2. Уже в добавленное арбитром время второго тайма гости из Братиславы не только сравняли счет, но и сумели совершить камбэк.
Игнатенко, который вышел на замену после перерыва, оформил результативную передачу в моменте со вторым голом Слована. Другой украинец Николай Кухаревич пропускал матч из-за травмы.
Словакия. Суперлига. 3 тур
Комарно - Слован 2:3
Голы: Манишке, 61, Шмегил, 71 - Шпорар, 63, 90+5, Офори, 90+2
Довбик забил победный гол Ромы в матче Серии А против Пармы.