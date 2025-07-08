Украинский легионер высказался о смене клуба
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около 2 часов назад
Бывший защитник Пущи Роман Якуба высказался о переходе в Заглембе. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Я счастлив, что оказался в клубе с такой большой историей в польском футболе. Со своей стороны хочу сказать, что сделаю все возможное, чтобы клуб развивался, а команда достигала хороших результатов, которые будут радовать болельщиков. Я футболист, который решительный, амбициозный и всегда отдаёт своё сердце на поле. Считаю, что переход в Заглембе является хорошим шагом в моей карьере, - сказал Якуба.
В сезоне 2024/25 Якуба провел за Пущу 38 матчей: 3 гола, 1 ассист. По итогам кампании бывшая команда Романа опустилась в Первую лигу.