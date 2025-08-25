Российский нападающий оформил хет-трик в Германии
Нападающий помог своей команде одержать победу
20 минут назад
Украинский форвард Дмитрий Богданов впервые вышел в стартовом составе молодежной команды Унион Берлин.
В четвертом туре немецкой лиги U-19 Унион принимал на своем поле сверстников из Хемницера.
18-летний украинец оформил хет-трик в ворота соперника. Благодаря усилиям Богданова Унион U-19 одержал победу со счетом 4:3.
Унион U-19 поднялся на первую строчку турнирной таблицы, имея в активе 12 очков.
Чемпионат Германии U-19, 4-й тур
Унион Берлин U-19 – Хемницер U-19 – 4:3
Голы: Богданов, 5, 35, 52, Мьюз, 79 – Ульманн, 23, Данцерс, 73, Менса, 8.
