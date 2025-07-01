Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин рассказал о поддержке после травмы крестообразной связки и мениска. Футболист перенес операцию и может пропустить до одного года.

Честно говоря, я был приятно удивлён – мне написало и позвонило очень много людей. Это тронуло. И в клубе также – я получил много тепла. Особенно запомнился разговор с главным тренером. Мы долго говорили, и я вышел после него более спокойным и готовым к восстановлению.

Самая большая опора – это моя семья, особенно жена. Она со мной постоянно, помогает физически и эмоционально. А один момент с сыном – вообще особенный: я только пришел домой на костылях, все были грустные, а он улыбнулся и спел: «Папа не догонит, папа не догонит». Это вызвало смех и сразу изменило настроение, – рассказал Кочергин в интервью «Футболу 24».