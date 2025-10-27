Нападающий Шахтера Кауан Элиас поделился эмоциями после своего дубля в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кудривки (4:0). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Эта победа очень важна. Знали, что игра будет сложной, как всегда. Нам была нужна эта победа перед класико после трех неудачных матчей. Это добавляет уверенности перед поединком с «Динамо», чтобы выиграть класико.

Первый мой гол был со стандарта, мы отработали это на тренировках: я шел на вторую стойку, Марлон скинул мяч, и я забил. Второй гол: я был слева, снова закрыл дальнюю штангу, Педриньо, гениальный игрок, отдал пас, а я забил.

Это был гол для моего дедушки, который приехал сегодня. Он – мой менеджер, а еще он приносит мне удачу: когда он на стадионе, я всегда забиваю. Сегодня два гола – для него. А второе празднование было для другого члена семьи, очень дорогого мне человека. Я счастлив, что забил эти два гола.

Думаю, мы сделали все, что отработали на тренировках. Нам удалось доминировать в игре. Был пенальти, но такое случается. В целом мы контролировали игру, были лучше, поэтому и победили 4:0.