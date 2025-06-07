Главный тренер тернопольской Нивы Юрий Вирт поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield. «Сине-желтые» 7 июня сыграют с Канадой, а 11-го числа ночью – с Новой Зеландией.

Я всегда был сторонником правила: приглашают – надо ехать. В данном случае дальний перелет не должен пугать: в Торонто подопечные Сергея Реброва прибыли заранее и у них будет время для адаптации.

Игроки будут экономить силы? Не думаю, потому что выступать за свою страну — это большая честь, и поэтому никто себя жалеть не будет. Убежден, что турнир пройдет в интересной борьбе и будет полезен. В частности, для украинской сборной это будет один из этапов подготовки к осеннему отбору на мировой чемпионат.

Во-вторых, соперничество в Торонто будет проходить на стадионе, который в следующем году будет принимать матчи финальной части ЧМ, так что у наших ребят будет замечательная возможность ощутить атмосферу будущего футбольного праздника. А это также ценный опыт, который обязательно пригодится.

Сборная Украины не в лучшем составе? Ничего страшного, у рулевого Сергея Реброва будет возможность поэкспериментировать. Впрочем, убежден, что тем футболистам, которые будут представлять Украину в Торонто, по силам завоевать главный приз. Тем более что поддержка им обеспечена: в Канаде большая украинская диаспора.

Что касается игроков, которых можно было вызвать, я бы посоветовал Реброву обратить внимание на вратаря «Александрии» Георгия Ермакова, полузащитника «Карпат» Амвросия Чачуа и нападающего Егора Твердохлеба («Кривбасс»). Они были на виду в УПЛ и можно было бы дать им шанс проявить себя в главной команде страны, – заявил Вирт в интервью Sport.ua.