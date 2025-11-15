В целом было понятно, что нашим в Париже ничего «не светит». Как по мне, сборная Франции в позиционной игре сейчас самая сильная в мире. Создается впечатление, что у нее нет уязвимых мест, посмотрите, какое элегантное обращение с мячом, какие изысканные комбинации, буквально от каждого полевого игрока можно ожидать неприятностей. Конечно, по игровым характеристикам французы значительно превосходили украинцев.

Спасение было в игре вторым номером, но я не думал, что гости так прижмутся к своим воротам. Ожидал от них большей агрессивности в среднем блоке, более смелых выбеганий. Хорошо, что в первом тайме на высоте был наш вратарь Трубин, да и хозяева не форсировали события, действовали не на максимальных оборотах, потому что были уверены, что своего не упустят.

Экспериментальный состав? Знаете, это был выбор Реброва, потому что, чтобы дискутировать на эту тему, надо иметь исчерпывающую информацию о происходящем внутри коллектива. И какой из Реброва стратег, даст ответ лишь заключительный матч в Варшаве с исландцами. Если победим в воскресенье, то все будут говорить, что он все делал правильно, доверив в Париже группе игроков ротации, в противном случае – ему не позавидуешь.

В Варшаве очень многое будет зависеть от психологического фактора. Будет много борьбы, мало забитых мячей. Все же, у наших – выше индивидуальное мастерство [чем у исландцев – прим.], да и поддержкой 12-го игрока они будут обеспечены. Поэтому я настроен оптимистично, – заявил Цымбал в интервью Sport.ua.