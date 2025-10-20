Павел Василенко

Защитник донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Юхим Конопля готов остаться в клубе только в том случае, если ему предложат зарплату в 1,5 млн. евро в год.

«Конопля, из того, что я слышу из его окружения, это реально «космонавт». У него скоро заканчивается контракт. Он отказывается подписывать новый и вообще вести переговоры. Юхим хочет быть самым высокооплачиваемым игроком Шахтёра, зарабатывать 1,5 млн евро в год», – сказал журналист Игорь Бурбас в эфире YouTube-канала BurBuzz.

26-летний Конопля является воспитанником Шахтера. Два сезона на правах аренды провел в Десне, после чего стал игроком основы «горняков».

Его оценочная стоимость составляет пять миллионов евро.

В этом сезоне Юхим сыграл на клубном уровне 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.