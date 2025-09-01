Итальянский журналист Уго Трани сообщил, что украинский нападающий римской Ромы Артем Довбик продолжит карьеру в Милане.

По его данным, форвард перейдет в итальянский клуб на правах аренды с возможностью последующего выкупа. В обратном направлении в Рому отправится нападающий Милана Сантьяго Хименес.

«Обмен Сантьяго Хименеса на Довбика уже завершен. Это будет аренда с правом выкупа контракта», – сказал Трани в эфире программы Te la do io Tokyo на Tele Radio Stereo.

За время выступлений за Рому Довбик провел 47 матчей, забил 17 голов и сделал две результативные передачи. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а по оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл вернулся к переговорам с Довбиком.