Сергей Стаднюк

Голкипер Ренато Марин стал игроком Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Отмечается, что контракт с 19-летним вратарем подписан на правах свободного агента. Соглашение с клубом действует до 2030 года.

Ранее Марин выступал за Рому Артема Довбика. Интересно, что источники утверждали о желании ПСЖ продать россиянина матвея сафонова, выступающего на позиции новичка, ради подписания другого игрока сборной Украины Ильи Забарного.

Родившийся 10 июля 2006 года в Сан-Паулу, Ренато Беллучи Марин начинал свой футбольный путь в Бразилии, где быстро привлёк внимание своими физическими данными и техническими качествами. В 2020 году вместе с семьёй переехал в Рим, чтобы присоединиться к молодёжной академии Ромы. Свой дебют за команду U-17 он провёл в сентябре 2022 года в матче против Лечче. В сезоне 2022 – 2023 он сыграл 15 матчей за команду U-17 и одержал победу в финале чемпионата против Интера. Также принял участие в трёх матчах за команду U-18 римского клуба.

7 января 2024 года Марин впервые попал на скамейку запасных основной команды в домашнем матче против Аталанты. В 17 лет он стал основным вратарем юношеской команды Рома Примавера, проведя 39 матчей, в 13 из которых сохранил ворота «сухими» в сезоне 2023–2024.

Его успехи принесли ему вызов в сборную Италии U-19 в сентябре 2023 года. С ней, демонстрируя уверенность в игре ногами, он провёл 13 матчей и дошёл до полуфинала юношеского Евро прошлым летом. В прошлом сезоне 19-летнего вратаря 28 раз включали в заявку основной команды Клаудио Раньери, в том числе на первые шесть матчей Лиги Европы, однако так и не дебютировал за основу.

Кроме того, он сыграл 11 матчей за Рому Примавера, резервную команду клуба. После пяти лет, проведённых в Италии, Ренато Марин присоединился к парижанам.