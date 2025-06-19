Ротань: «Боитесь к нам ехать»
Специалист сообщил о кадровых проблемах
21 минуту назад
Факундо Батиста. Фото: ФК Полесье
Главный тренер Полесья Руслан Ротань Батиста в прошлогодней кампании сыграл за «волков» 15 матчей во всех официальных турнирах: семь голов, одна результативная передача. По итогам сезона 2024/25 Полесье набрало 48 очков и заняло четвертое место в итоговой турнирной таблице УПЛ. В следующем евросезоне житомирский коллектив представит Украину в Лиге конференций (второй квалификационный раунд).
Батиста в прошлогодней кампании сыграл за «волков» 15 матчей во всех официальных турнирах: семь голов, одна результативная передача.
По итогам сезона 2024/25 Полесье набрало 48 очков и заняло четвертое место в итоговой турнирной таблице УПЛ.
В следующем евросезоне житомирский коллектив представит Украину в Лиге конференций (второй квалификационный раунд).