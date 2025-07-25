Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал домашнее поражение от Санта-Коломы (1:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

— Стоит ли ожидать изменений в составе на ответный матч после такого результата?

— Результат нужно принять и проанализировать. Через неделю мы должны выйти другой командой. Мы должны быть голодными до победы и результата.

— Бабенко и Андриевский после игры говорили, что чувствовали сильное давление и нервозность.

— Действительно, я шокирован. Я не чувствовал, что после забитого гола мы станем другими — возможно, это действительно было связано с волнением.

— Что с Тейлором? Насколько серьезна травма?

— Что-то в колене хрустнуло. Нужно сделать МРТ, потом будет понятнее.

— Как тренер, как вы воспринимаете это поражение?

— В первую очередь я беру результат на себя. Ребятам, без сомнения, сегодня помешало волнение.

— Что будете делать с ментальностью команды?

— Думаю, нужно спокойно все проанализировать. Понять, что именно произошло с ментальностью.

Напомним, ответный матч состоится в следующий четверг, 31 июля, на поле Санта-Коломы.