Ротань: «Через неделю должны выйти другой командой, голодной до результата»
Полесье уступило в первом матче андоррской Санта-Коломе
1 день назад
Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал домашнее поражение от Санта-Коломы (1:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
— Стоит ли ожидать изменений в составе на ответный матч после такого результата?
— Результат нужно принять и проанализировать. Через неделю мы должны выйти другой командой. Мы должны быть голодными до победы и результата.
— Бабенко и Андриевский после игры говорили, что чувствовали сильное давление и нервозность.
— Действительно, я шокирован. Я не чувствовал, что после забитого гола мы станем другими — возможно, это действительно было связано с волнением.
— Что с Тейлором? Насколько серьезна травма?
— Что-то в колене хрустнуло. Нужно сделать МРТ, потом будет понятнее.
— Как тренер, как вы воспринимаете это поражение?
— В первую очередь я беру результат на себя. Ребятам, без сомнения, сегодня помешало волнение.
— Что будете делать с ментальностью команды?
— Думаю, нужно спокойно все проанализировать. Понять, что именно произошло с ментальностью.
Напомним, ответный матч состоится в следующий четверг, 31 июля, на поле Санта-Коломы.
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