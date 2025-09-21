Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал матч шестого тура УПЛ с ФК Кудривка (2:0).

«Мы очень довольны и отношением наших форвардов на тренировке, и пониманием того, над чем мы работали на этой неделе. У нас все получалось, и я очень доволен тем, что ребята в этом матче были сосредоточены, и мы выглядели целостно.

Через труд и тяжелую работу мы должны идти к своей идеальной игре. Я считаю, что в первом тайме у нас было все: моменты, удары, единственное, что реализация, волнение, потому что не могли забить.

Когда мы забили первый гол – у нас появился простор как раз для Назаренко, и второй гол, когда мы забивали – это как раз его лучшие качества.

Кудривка хорошо оборонялась. Что касается структуры и контроля мяча, мы также были неплохими, но не удавалось нам забить в первом тайме», – сказал Ротань в эфире УПЛ ТВ.