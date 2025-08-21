Главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился мыслями после разгромного поражения в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Фиорентины (0:3). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, это самый сложный соперник в моей тренерской карьере. Это за последние три года соперник, который дважды играл в финале Лиги конференций, один раз в прошлом сезоне дошел до полуфинала. Поэтому это уровень.

Они сегодня показали, что это уровень, забивая каждый момент, который был. Счет сегодня говорит о классе Фиорентины, но я хочу ребятам сделать комплимент. То, что они не заслуживали такого поражения со счетом 0:3. Что мы, вероятно, заслужили как минимум на один гол.

Что-то пока не залетает в ворота. Это есть класс, над этим нужно работать. И именно такие матчи, вероятно, дают опыт, очень большой опыт. Потому что действительно соперник сегодня нам показал свой класс и свое мастерство.

Что касается левого фланга защиты, то у нас есть проблема. У нас есть красная карточка у Михайличенко на сегодняшний матч. Он был дисквалифицирован.

Мы думали, что эту позицию закроет Крущинский, но вчера на тренировке он получил травму, потянул мышцу. И у нас другого выхода не было, как доверить молодому Корнийчуку.

Я его поздравляю с дебютом. Наверное, такого дебюта не пожелаешь наоборот. Несмотря на результат, все-таки он выглядел достойно. И такие матчи сделают его и команду сильнее.

Мы сегодня хотели быть на мяче, понимали, против кого играем, но хотели быть компактными. Поэтому этот быстрый гол, не скажу, что он нас выбил из равновесия, потому что у нас было два момента при счете 1:0. И хотелось бы сказать, что при счете 1:0, мне кажется, нужно посмотреть. Когда второй нам мяч забивали, то все должно быть наоборот. Вместо пенальти в их ворота мы получаем второй гол. Действительно, это немного как-то несправедливо.

Но имеем, что имеем. Получили большинство в конце первого тайма, на второй тайм вышли в большинстве. Наверное, единственное, что мне не понравилось, то, что мы не смогли этим большинством распорядиться. Особенно относительно центральных защитников и понимания крайних защитников в этих эпизодах. Потому что третий мяч сам показывает принцип того, что мы закрыли соперника. Мы должны были продвигать мяч быстрее с фланга на фланг, искать зоны, доставлять в штрафную площадку.

Но когда мы теряем, когда соперник выбивает его просто, мы просто должны одного форварда контролировать. Как минимум перед ним и за ним. Мы, к сожалению, этого не сделали. И как раз этот момент показал, над чем нужно работать. Хотя мы и до этого уже работали над этим. Показывали, что это очень важный момент баланса. К сожалению, зазоры, которые мы делаем, мы не хотим так играть. Мы хотим отбирать сразу там мячи. Тем более, когда ты имеешь численное преимущество, мы должны были возвращать. И третий гол, на будущее, нелогичный, мы просто не должны допускать такого.

Ты заслуживаешь большего, но тебе пока это не дается. Нужно просто упорно идти к своей цели, улучшаться. Я еще раз говорю, что счет матча не должен заставлять хвататься за голову нас и болельщиков, и в первую очередь, нас, тренеров. Никто не понимает, что 0:3 – это все пропало.

Сегодня было довольно много качественных моментов, которые мы еще будем улучшать. Мы не допустим, как минимум что касается обороны, таких моментов, в которых мы пропускали. Там можно было бы посмотреть… Поэтому я согласен где-то и с болельщиками также. Счет мог быть 3:3, но нужна мастерство, которая была сегодня у Фиорентины, и немного фарта. Его сегодня не было у нас.

Сейчас, во-первых, ребята выдохнут, наверное, за это время. У них появится хоть немного свободного времени, и нужно восстановиться. Переезды, игры, они немного физически утомляют. И даже сегодня было видно, что соперник был свежее нас. Но мы это ожидали, и мы не хотим жаловаться на такие моменты.

Следующий поединок – это проверка для нас. Какие мы делаем выводы, как мы реагируем на такое поражение. Потому что, я еще раз повторяю, поражение с таким счетом мы сегодня не заслуживали. И нужно выйти, показать, в первую очередь, командный дух и то, что мы не простая команда с таким грозным соперником. А там будет видно.

Перед матчем Стефано Пиоли сказал, что помнит меня как футболиста. И сделал комплимент. Очень приятно от такого тренера получать комплименты. Я считаю, что это также один из лучших тренеров мира. У него многому после этой игры научились. Очень опытный тренер. Я всегда следую за такими тренерами. Мне всегда импонировал и его Милан, и его тренерская карьера, слежу за ней. Очень приятно.