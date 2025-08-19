Бывший главный тренер Плимута Вейн Руни прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Ньюкасла Александера Исака, который отказался тренироваться и настаивает на трансфере.

Отказ тренироваться значительно усложнит его возвращение на поле. Здесь вопрос доверия – он движется неправильным путем. Возможно, ему плохо советуют… Клуб, который хочет его подписать, в данном случае Ливерпуль, должен задуматься: действительно ли это тот игрок, которого они хотят?

Когда я в свое время просил о трансфере, то никогда не отказывался тренироваться или играть.

Сегодня футболисты отдают все за клуб и болельщиков, а мы видим другого игрока, который отказывается выходить на поле, имея еще три года контракта и зарплату более 100 тысяч фунтов в неделю. Так нельзя поступать, – сказал Руни в комментарии Tuttomercatoweb.