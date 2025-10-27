Русская пресса о Забранном: «Украинец задыхается»
Защитник парижского клуба провел на поле 90 минут в противостоянии с Брестом
около 1 часа назад
Илья Забарный/фото: ПСЖ
Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный сыграл непростой матч против Бреста (3:0) в девятом туре Лиги 1, который прошел 25 октября.
Французские СМИ подчеркнули, что на данном этапе карьеры украинцу трудно выдерживать такой плотный игровой график, из-за чего он допускает все больше ошибок. В этом сезоне Забарный провел 11 матчей и отметился одним забитым голом.
«Появилось ощущение, что украинец задыхается после напряженного графика последних недель. После удаления в Леверкузене в Лиге чемпионов он вновь продемонстрировал некоторую нервозность — в частности, когда подарил Мбуку голевой момент (17 минута)», — считает Le Parisien.
