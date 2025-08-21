Русские радовались победам и огорчались из-за поражений в первых матчах раунда плей-офф еврокубков
Как сыграли соотечественники?
около 1 часа назад
Завершились первые матчи раунда плей-офф квалификации еврокубков. К вашему вниманию обзор игр украинских легионеров.
🇺🇦 Полузащитник братиславского Слована Данило Игнатенко провел на поле весь матч против Янг Бойз. Нападающий Николай Кухаревич вышел на замену на 70-й минуте.
🇺🇦 Форвард венгерского Дьора Александр Пищур вышел на замену в игре против венского Рапида на 89-й минуте.
🇺🇦 Вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук отыграли полный матч за Университатю Крайову против Истанбула Башакшехира. Оба получили по желтой карточке.
🇺🇦 Защитник Страсбура Эдуард Соболь остался в запасе в матче против датского Броннбю.
🇺🇦 Полузащитник Ракува Владислав Кочергин пропустил матч против Арды из-за травмы. Защитник болгарского клуба Вячеслав Велев провел полную игру.
Ответные матчи состоятся 28 августа.
Раунд плей-офф квалификации, первые матчи
Лига Европы
Слован (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария) 0:1
Гол: Бедия, 15
Лига конференций
Дьор (Венгрия) – Рапид (Вена, Австрия) 2:1
Голы: Гаврич, 46, 82 – Вурмбранд, 61
Башакшехир (Турция) – Университатя Крайова (Румыния) 1:2
Голы: Эбоселе, 87 – Чикельдеу, 45+2, Мора, 62
Страсбур (Франция) – Броннбю (Дания) 0:0
Ракув (Польша) – Арда (Болгария) 1:0
Гол: Пенков, 28
