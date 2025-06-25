Сергей Стаднюк

В третьем туре групповго этапа Клубного чемпионата мира-2025 Лос-Анджелес сыграл вничью с Фламенго (1:1).

Все решилось в заключительной десятиминутке. Буанга открыл счет, но уже через две минуты Воллес Ян установил окончательный результат – 1:1.

Защитник американского клуба Артем Смоляков вышел на замену в перерыве. Украинец вошел в пятерку худших игроков встречи с оценкой 6.4. Бывший футболист Ингульца и Полесья отдал 11 из 12 точных передач (92%), совершил одно перехват и один раз потерял мяч.

Вашему вниманию обзор матча.

Челси набрал шесть очков в группе D и в последний момент ворвался в 1/8 финала. Неожиданно выиграл квартет Фламенго (7). Эсперанс (3) и Лос-Анджелес (1) отправились домой.

Клубный чемпионат мира-2025. Групповой этап, третий тур

Лос-Анджелес – Фламенго 1:1

Голы: Буанга, 84 – Воллес Ян, 86

Также Челси с дебютным голом Делапа разгромил Эсперанс и вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.