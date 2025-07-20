Рыбака в Левом берегу не будет. Игрок остался в Лесном.
Бывший игрок Динамо опроверг слухи о переходе в команду Первой лиги и будет готовиться к соревнованиям во Второй
36 минут назад
Сергей Рыбалка / фото - ФК Лесное
Бывший опорный полузащитник Динамо и национальной сборной Украины Сергей Рыбалка, которому сейчас 35 лет, заверил, что не планирует менять клуб.
В интервью изданию Украинский футбол хавбек, который сейчас выступает за ФК Лесное, прокомментировал информацию о якобы своем трансфере в Левый Берег.
– Нет, это неправда. Это всё не больше, чем слухи. Вот перед вами мне звонили тоже, спрашивали… Я заключил контракт с ФК Лесное. Готовлюсь к матчам во Второй лиге. У нас уже 26 июля первый матч. Я с Лесным до конца. Вот так вот – заявил Рыбалка.