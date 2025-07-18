Футбольный специалист Александр Поздеев в интервью XSPORT подвел итоги двухматчевого противостояния Шахтера и Ильвеса (6:0, 0:0) в 1 квалификационном раунде Лиги Европы.

Экс-наставник Колоса не оставляет сомнений, что настоящее испытание для Шахтера будет в следующем раунде, где он встретится с Бешикташем.

– Александр, после матча Шахтер получил порцию критики, недополучив драгоценных баллов в таблицу коэффициентов. По делу?

– Я бы не сказал, что Шахтер не хотел выиграть второй матч с Ильвесом, но сделать это с минимумом затрат. Игра в Финляндии отдаленно напоминала рядовой матч УПЛ, где одна команда закрылась на своей половине, а другая пытается сломать автобус, но не на максимуме усилий. Предпосылки выиграть второй матч были, но подвела реализация.

– Ильвес изменился по сравнению с первой игрой?

– Каких-то кардинальных изменений я не заметил. Во втором тайме начали действовать агрессивнее, чтобы перед своими фанатами держать лицо. Ресурса навязать свой футбол Шахтеру у Ильвеса нет.

– Фактор синтетического поля был заметным?

– Одну игру в таких условиях Шахтер может себе позволить.

– Как трансформируется Шахтер с появлением Арды Турана?

– Они пытаются быть активными при потере, быстро возвращать мяч, встречать соперника высоко. Шахтер прогрессировал в работе без мяча. Для меня было странно видеть, как в прошлом сезоне Шахтер прибил ЛНЗ и просто откатился назад. Для меня Шахтер всегда был командой, которая весь матч доминирует, делает праздник, ярко атакует.

– Кого из игроков можно похвалить за матчи с Ильвесом?

– В первой игре можно было отметить всю линию нападения Шахтера. Я бы для себя выделил Алисона, Невертона. Как себя будет чувствовать в этой команде Очеретько.

– Вчера Шахтер позволил себе большую ротацию. Кто из игроков воспользовался шансом показать себя?

– Туран дал сыграть игрокам, которые конкурируют между собой. Результат первого матча дал возможность проверить резервистов, хотя я надеялся увидеть в этой игре Фесюна. Почему не дать парню почувствовать еврокубки? Вряд ли мы увидим Бондаря и Грама с сильными соперниками.

Игру особенно никто не испортил, но я не понимаю целесообразность пребывания в Шахтере Траоре. Человека покупают за 10 миллионов и при таком уровне конкуренции в нашем футболе ничего не показывать. В Шахтере очень крутой возраст футболистов, которые имеют возможность расти.

– Много примеров в футболе, когда тяжелая травма не позволила вернуться на определенный уровень. Праймовый Эдуардо в Арсенале так и не смог вернуться на топ-уровень.

– При тяжелых травмах психология и характер играют одну из ключевых ролей. Нужно иметь большую внутреннюю мотивацию много работать, чтобы вернуться на свой уровень до травмы. Иначе после Шахтера доигрывать в низших дивизионах или клубах второго-третьего эшелона. Футбол — это про конкуренцию. В играх, на тренировках. Если.в тебе была травма – начинаешь пахать, чтобы вернуться, быть эффективным на своей позиции. Иначе тебя обойдут конкуренты. У него крепкие габариты, но я не вижу, чтобы он мог ими воспользоваться.

– Далее Шахтер ждет противостояние с Бешикташем – привет, Лига конференций?

– Интересно посмотреть на Шахтер против Бешикташа, как они с сильной оппозицией будут решать свои задачи на игру. Как будут работать без мяча, когда соперник так же может что-то показать. Хорошая проверка молодых бразильцев, когда они приедут на заполненный стадион в Стамбуле. Совсем другой будет уровень сопротивления, скорости, мышления, давления. Не возиться с мячом, а отрабатывать сзади. Туран, на мой взгляд, сможет донести до футболистов, насколько для него будет принципиально обыграть Бешикташ.

– К Шахтеру на этой стадии присоединятся Динамо, Александрия и Полесье. Как вы оцениваете их шансы на прохождение дальше?

– Дна мы уже достигли и сейчас потихоньку отталкиваемся, воспитывая наших футболистов. Динамо никого сейчас не может приобрести, тогда как Шахтер может себе позволить переплачивать бразильцам и создать хорошие условия. Бражко нужно проснуться и все начать заново, чтобы вытеснить Михайленко из основы. Ванат, которого отправляют в Сандерленд, дают 20 млн, а на молодежном Евро он не убедил, что стоит тех денег, много борьбы проиграл, соперники не уступали в скорости и ему было тяжело индивидуально что-то придумать на том уровне.

Из четырех команд в еврокубках, три поменяли тренеров. Не так просто перестроить команду за несколько недель предсезонки. Сейчас начнут насыпать, что Санта-Колома – команда офисных работников и барменов, но там играют испанцы, к уровню которых могут быть вопросы, но есть школа, обученные работать с мячом. Тренер из Аргентины – вовсе не случайный персонаж.

Если не учитывать этих мелочей, Полесье на этом может и закончить. Статус и результаты Полесья в Украине не гарантируют того, что в еврокубках они будут побеждать команды, которые записывают в аутсайдеры. Разберут Назаренко и Гуцуляка, исключат Филиппова – и до свидания. Это наши реалии сегодняшнего дня, от которых нужно отталкиваться.

Нам всем нужно немного снизить градус ожиданий от наших команд в Европе. Переоценить ситуацию, где Украина находится в контексте футбола. Мы все живем прошлым, а сегодня реальность несколько иная. Игры с заграничными соперниками на сборах показывают, что нашим командам тяжело против них. Если смогут пройти дальше – классно, а вылетят – не стоит из этого раздувать предательство. Всей нашим командам будет тяжело.

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