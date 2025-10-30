С кем сыграет Брентфорд Ярмолюка? Состоялся 1/4 финала Кубка английской лиги
Брентфорд с Ярмолюком будут бороться против Ман Сити
около 1 часа назад
После завершения матчей 1/8 финала Кубка английской лиги сезона 2025/26 состоялась жеребьевка четвертьфинала.
Восемь сильнейших команд турнира включают семь представителей Премьер-лиги и одного участника Первой лиги (третий по уровню дивизион) – Кардифф. На этой стадии Кардифф встретится с клубным чемпионом мира и обладателем трофея лондонским Челси.
Кристал Пэлас, ранее выбивший Ливерпуль, сыграет против Арсенала. Брентфорд, где выступает украинец Егор Ярмолюк, проведет матч с Манчестер Сити. В еще одной паре четвертьфинала сойдутся Ньюкасл и Фулхэм.
Все поединки 1/4 финала Кубка английской лиги запланированы на 15 декабря 2025 года.
Кубок Английской Лиги 2025/26. Пары 1/4 финала
- Арсенал – Кристал Пэлас
- Кардифф – Челси
- Манчестер Сити – Брентфорд
- Ньюкасл – Фулхэм
