После завершения матчей 1/8 финала Кубка английской лиги сезона 2025/26 состоялась жеребьевка четвертьфинала.

Восемь сильнейших команд турнира включают семь представителей Премьер-лиги и одного участника Первой лиги (третий по уровню дивизион) – Кардифф. На этой стадии Кардифф встретится с клубным чемпионом мира и обладателем трофея лондонским Челси.

Кристал Пэлас, ранее выбивший Ливерпуль, сыграет против Арсенала. Брентфорд, где выступает украинец Егор Ярмолюк, проведет матч с Манчестер Сити. В еще одной паре четвертьфинала сойдутся Ньюкасл и Фулхэм.

Все поединки 1/4 финала Кубка английской лиги запланированы на 15 декабря 2025 года.

Кубок Английской Лиги 2025/26. Пары 1/4 финала

Арсенал – Кристал Пэлас

Кардифф – Челси

Манчестер Сити – Брентфорд

Ньюкасл – Фулхэм

