Михаил Цирюк

В четверг, 14 августа, донецкий Шахтер и житомирское Полесье проведут свои вторые матчи третьего квалификационного раунда еврокубков. Волки в выездном матче против венгерского Пакша должны удержать комфортное преимущество, полученное в первой игре, а вот задача горняков будет значительно сложнее. Предлагаем вашему вниманию анонс важных матчей с участием украинских клубов.

Шахтер - Панатинаикос. Первый матч - 0:0

После яркой победы над Бешикташем (4:2; 2:0) многие ожидали, что команда Арды Турана продолжит в таком же духе и в матчах с менее грозным Панатинаикосом. Но реальность оказалась другой. Осторожный и прагматичный подход соперника превратил игру в настоящее испытание для горняков. Поединок оказался равным — украинцы вполне могли одержать победу, но рисковали и проиграть.

Поражение в этом матче было более чем реальным. Хотя большую часть игрового времени инициатива принадлежала Шахтеру, концовка встречи прошла под диктовку хозяев. Если бы не несколько блестящих спасений Дмитрия Резника в последние 10 минут, в Кракове оранжево-черным пришлось бы догонять упущенное.

Самый опасный момент греки создали на 80-й минуте. Кароль Швидерский без нарушения правил убрал со своего пути Матвиенко и оказался один на один с вратарем Шахтера, но пробил так, что Резник смог спасти команду.

Свой шанс имели и украинцы. В первом тайме могли отличиться Алиссон и Марлон Гомес, который едва не подкараулил отскок после неудачной игры голкипера соперников. Во второй половине матча случился, пожалуй, самый спорный эпизод — в штрафной Панатинаикоса Палмер-Браун толчком в корпус остановил Эгиналду, выходившего один на один с голкипером. Арда Туран после матча напомнил об этом моменте, и судья действительно имел основания назначить пенальти, но этого не сделал.

В итоге ничья выглядит логичным результатом, с которым сложно не согласиться обеим командам. Шахтеру легкая прогулка с афинским клубом не удалась, и для выхода в плей-офф квалификации Лиги Европы придется изрядно потрудиться. Главное, чтобы окончательный счет двухматчевого противостояния оказался в пользу украинского клуба.

Во второй игре хотелось бы, чтобы к Шахтеру вернулась солидность, которую мы наблюдали в игре против Бешикташа. На выходных Арда Туран дал отдохнуть перед этой игрой ряду лидеров, за что в итоге поплатился потерей очков в поединке с Карпатами (3:3). Так что как минимум болельщикам донецкой команды хотелось бы, чтобы эта жертва не была напрасной.

Пакш - Полесье. Первый матч - 0:3

Мы, безусловно, надеялись, что Полесье сможет одолеть Пакш, но настолько уверенного триумфа мало кто предсказывал. Начало встречи, откровенно говоря, не обещало разгрома. Житомирская команда, играя в статусе номинальных хозяев, действовала активнее и создала несколько голевых моментов.

Ближе к середине первого тайма венгры начали приходить в себя и отвечать своими атаками. На 32-й минуте они даже имели прекрасную возможность открыть счет. Казалось, что Пакш готов перехватить инициативу, но именно в этот момент Полесье осуществило прорыв.

На 41-й минуте подопечные Руслана Ротаня открыли счет простым, но чрезвычайно важным голом: длинный пас вперед, выход Крушинского к лицевой линии и передача на Андриевского, который поразил пустые ворота. А уже в компенсированное время первого тайма Леднев идеально навесил со штрафного на голову Безкоровайного — 2:0.

После перерыва Леднев и сам записал свое имя на табло. Крушинский, во второй раз став автором голевой передачи, обыграл двух защитников на фланге и прострелил в центр, где Богдан с помощью рикошета отправил мяч в сетку.

В итоге имеем комфортные 3:0, которые позволяют Полесью уже потихоньку думать о будущей дуэли с Фиорентиной в плей-офф. Остается лишь уверенно завершить дело на поле соперника, и надеемся, что через неделю команда Ротаня сможет это сделать.

Несмотря на то, что житомиряне имеют очень комфортное преимущество перед второй игрой, расслабляться точно не стоит. Эта команда еще не имеет соответствующего уровня, класса и опыта, чтобы закрывать такие противостояния с закрытыми глазами. Придется, пока, открыть, но если подопечные Ротаня это сделают, то не должны иметь никаких проблем с прохождением дальше.

В материале использованы фото Getty images, ФК Шахтер Донецк, ФК Полесье Житомир