Легендарный тренер Йожеф Сабо в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, что не особенно верит в успешный результат матча Динамо против турецкого Самсунспора во втором туре Лиги конференций.

«Хотелось бы действительно увидеть победу киевлян и чтобы перестали говорить, что от Динамо осталась только одна названия и все такое, но понимаешь, беспокоит меня все то, что происходит в клубе сейчас. Даже и не знаю, как бы это правильно сказать… Просто понабирали на работу непонятно кого и сейчас в Динамо какой-то каламбур.

Каждый тянет в свою сторону, а Шовковский последний в очереди, кого будут слушать. Читал я интервью этих непонятных мне людей, рассказывают, как все должно быть, как клуб должен развиваться, но что мы видим?»