Сабо: «По набрали на работу непонятно кого, и сейчас в Динамо какой-то каламбур»
Эксперт дал четкий комментарий
12 минут назад
Легендарный тренер Йожеф Сабо в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, что не особенно верит в успешный результат матча Динамо против турецкого Самсунспора во втором туре Лиги конференций.
«Хотелось бы действительно увидеть победу киевлян и чтобы перестали говорить, что от Динамо осталась только одна названия и все такое, но понимаешь, беспокоит меня все то, что происходит в клубе сейчас. Даже и не знаю, как бы это правильно сказать… Просто понабирали на работу непонятно кого и сейчас в Динамо какой-то каламбур.
Каждый тянет в свою сторону, а Шовковский последний в очереди, кого будут слушать. Читал я интервью этих непонятных мне людей, рассказывают, как все должно быть, как клуб должен развиваться, но что мы видим?»
Матч Динамо против Самсунспора состоится сегодня и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Поделиться