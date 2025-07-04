В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о гибели форварда Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жоты в результате трагического ДТП в Испании.

Как сообщает издание Yalla Kora со ссылкой на источники в Ливерпуле, вингер Мохамед Салах принял решение срочно прервать свой отпуск в Греции. В настоящее время футболист вернулся в Англию, чтобы лично почтить память одноклубника и поддержать семью Жоты.

Причиной смертельной аварии стал прокол шины Lamborghini, на котором Жота ехал вместе со своим братом. После потери контроля над авто машина вылетела с дороги и загорелась. По информации СМИ, Диогу Жота и его брат Андре Силва сгорели внутри автомобиля.

Мохамед Салах и Диогу Жота вместе выступали за Ливерпуль с 2020 года.