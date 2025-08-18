Павел Василенко

Полузащитник киевского Динамо Роман Саленко, выступающий на правах аренды за Зарю, в интервью сайту «Український футбол» рассказал о различиях в подходе двух тренеров – Александра Шовковского и Виктора Скрипника.

«Система игры отличается, но много схожих моментов по тактике. В Заре мне дали понять, что можно брать на себя игру, не бояться обыгрывать».

Отметим, что Роман Саленко является воспитанником киевского клуба. С 2024 года он провел за первую команду лишь четыре матча, в сумме проведя на поле семь минут.

Отец футболиста Олег Саленко большую часть карьеры провел в Динамо (1989-1992), забив 45 голов в 129 матчах, согласно данным Transfermarkt.

Сегодня Заря играет с криворожским Кривбассом в матче третьего тура УПЛ.