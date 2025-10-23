В четверг, 23 октября, киевское Динамо проведет второй матч группового этапа Лиги конференций УЕФА. Соперником команды Александра Шовковского станет турецкий Самсунспор, который после сенсационной победы на выезде над Легией (1:0) готовится принять украинского гранда на собственном поле.

Форма команд

Для Самсунспора этот сезон – дебютный в основной сетке еврокубков, и старт удался более чем. После победы над Легией турки продолжили свою беспроигрышную серию, которая уже насчитывает шесть матчей подряд (3 победы, 3 ничьи). Однако дома результаты подопечных Томаса Райса не так впечатляют – только одна победа в пяти последних играх (3 ничьи, 1 поражение), причем три из них завершились без голов.

Динамо прибыло в Турцию в тяжелом положении – без побед в пяти последних матчах (4 ничьи, 1 поражение). Старт в Лиге конференций также не задался: поражение 0:2 от Кристал Пэлас добавило еще больше сомнений в собственных силах. В целом в пяти последних еврокубковых матчах киевляне имеют только одну победу при четырех поражениях. Впрочем, в четырех последних выездных играх во всех турнирах Динамо не проигрывало (1 победа, 3 ничьи).

История противостояний

Это будет первая встреча между этими командами. Для Самсунспора – также дебютный матч против представителей Украины. Динамо же не может выиграть у турецких клубов в пяти подряд поединках (1 ничья, 4 поражения) – серия, которая продолжается с начала сезона 2022/23.

Интересная статистика

В четырех последних матчах Самсунспора арбитры показывали в среднем по шесть желтых карточек.

Ни один из шести домашних матчей турецкой команды в еврокубках не завершался с голами обеих сторон.

В шести из семи последних матчей Динамо фиксировался парный счет по количеству голов.

Киевляне пропускали как минимум дважды в четырех из пяти последних выездных еврокубковых встречах.

Ключевые игроки и кадровые потери

Самсунспор рассчитывает на Антони Мусабу, который забил победный мяч в матче против Легии. Интересно, что четыре из шести его последних голов пришлись на отрезок после 85-й минуты. У Динамо стоит следить за Назаром Волошиным – все его последние четыре гола были забиты между 30-й и 60-й минутами.

Турецкий клуб, вероятно, не сможет рассчитывать на Оливье Нтчама и Сонера Айдогду. В составе киевлян остается под вопросом участие Кристиана Биловара, который пропустил предыдущий матч.

Слова АлександраШовковского

О ситуации в команде:

«К сожалению, у нас полный лазарет. Не могут помочь Шапаренко, Тимчик, Ярмоленко, Биловар, Торрес, Дубинчак. Также отправили Захарченко и Пономаренко играть за U19, чтобы имели игровую практику».

О сопернике:

«Самсунспор провёл фантастический прошлый сезон в Турции, заняв третье место. Это агрессивная команда с хорошими быстрыми игроками. Они удачно усилились и сейчас демонстрируют качественный футбол».

Прогноз XSPORT.ua

