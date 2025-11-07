Сергей Разумовский

В третьем туре общего этапа Лиги конференций Самсунспор на домашнем стадионе разгромил мальтийский Хамрун Спартанс.

Счёт открыл Гольсе на 18-й минуте, а после перерыва хозяева закрепили преимущество. Килинч забил на 58-й, а Мариус поставил точку в концовке встречи. Турецкая команда контролировала темп и без особых проблем удержала комфортный результат.

Интересно, что обе команды уже играли с киевским Динамо в этом сезоне, и все три матча завершились с аналогичным счётом 3:0. Киевляне дважды разгромили Хамрун в квалификации Лиги чемпионов (3:0; 3:0), зато проиграли Самсунспору на общем этапе Лиги конференций (0:3).

Вашему вниманию обзор матча.

Самсунспор набрал девять очков и сенсационно возглавил турнирную таблицу. Такое же количество баллов имеют Целье и Майнц. Хамрун очков ещё не набрал и является вторым с конца.

Лига конференций. Общий этап, третий тур

Самсунспор – Хамрун Спартанс 3:0

Голы: Гольсе, 18, Килинч, 58, Мариус, 77