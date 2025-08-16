Субботняя программа 1 тура АПЛ продолжилась тремя поединками дневного слота.

Сандерленд после семилетнего отсутствия в элите подарил фанам черных котов уверенную победу над Вест Хэмом. Первая победа после скитаний EFL состоялась без участия украинцев Тимура Тютерова и Назария Русина, которых не заявили на этот поединок.

Тоттенхэм после поражения в Суперкубке УЕФА ПСЖ сполна отыгрался на Бернли, который возвращался в Премьер-лигу с лучшей обороной Чемпионшипа, не смогшей ничего сделать с командой Томаса Франка.

Все результаты матчей субботы.

АПЛ. 1 тур

Сандерленд - Вест Хэм 3:0

Голы: Майенда, 61, Баллард, 73, Изидор, 90+2

Тоттенхэм - Бернли 3:0

Голы: Ришарлисон, 10, 60, Джонсон, 66

Брайтон - Фулхэм 1:1

Голы: О'Райли, 55 (с пенальти) - Мунис, 90+6

Сегодняшний игровой день в Англии закроет поединок между Вулверхэмптоном и Ман Сити (19:30).