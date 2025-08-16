Сандерленд без Тютерова и Русина эффектно вернулся в АПЛ
И другие результаты 1 тура
21 минуту назад
Субботняя программа 1 тура АПЛ продолжилась тремя поединками дневного слота.
Сандерленд после семилетнего отсутствия в элите подарил фанам черных котов уверенную победу над Вест Хэмом. Первая победа после скитаний EFL состоялась без участия украинцев Тимура Тютерова и Назария Русина, которых не заявили на этот поединок.
Тоттенхэм после поражения в Суперкубке УЕФА ПСЖ сполна отыгрался на Бернли, который возвращался в Премьер-лигу с лучшей обороной Чемпионшипа, не смогшей ничего сделать с командой Томаса Франка.
Все результаты матчей субботы.
АПЛ. 1 тур
Сандерленд - Вест Хэм 3:0
Голы: Майенда, 61, Баллард, 73, Изидор, 90+2
Тоттенхэм - Бернли 3:0
Голы: Ришарлисон, 10, 60, Джонсон, 66
Брайтон - Фулхэм 1:1
Голы: О'Райли, 55 (с пенальти) - Мунис, 90+6
Сегодняшний игровой день в Англии закроет поединок между Вулверхэмптоном и Ман Сити (19:30).
Поделиться