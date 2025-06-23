Михаил Цырук

Как обычно выглядит карьера футболиста в 40 лет? Вариантов, как правило, несколько: можно либо завершить, либо разрывать всех где-то в Саудовской Аравии или МЛС, либо же быть душой раздевалки в клубе условной Серии А или в более скромных европейских лигах. Однако ни один из этих путей не для испанского полузащитника Санти Касорлы, который в конце карьеры выбрал совсем другой.

От Овьедо до Овьедо

Футбольный путь двукратного чемпиона Европы, лучшего футболиста 2007 года в Испании и человека, который в своем активе имеет 81 матч и 15 голов за национальную сборную, начинался именно в Реале Овьедо. После нескольких лет здесь на 17-летнего игрока обратил внимание Вильярреал.

В системе жёлтой субмарины Касорла в сумме провел 10 лет, в 2005 дошёл с командой до полуфинала Лиги чемпионов. Летом 2011 года полузащитник за очень солидные, на то время, 23 млн евро перебрался в Малагу и сразу провёл там выдающийся сезон: сыграл во всех играх чемпионата, 10 раз стал лучшим игроком матча и помог команде финишировать в топ-4 и попасть в зону ЛЧ.

Однако в следующей кампании у Малаги возникли серьёзные финансовые проблемы, и когда лондонский Арсенал предложил за главную звезду клуба 19 млн евро, особого выбора, кроме как принять предложение, у команды не было. В Арсенале Касорла также сразу стал одним из ключевых игроков. В дебютном сезоне испанец забил 12 голов, отдал 11 результативных передач и стал лучшим игроком команды.

В целом Санти провел на Эмирейтс 6 лет, выиграв с канонирами три кубка и три Суперкубка Англии. В период выступлений за Арсенал в биографии игрока произошёл ещё один интересный эпизод. Когда в 2012 году родной Овьедо оказался на грани банкротства, Касорла вместе с другими известными воспитанниками клуба, среди которых, в частности, был Хуан Мата, купил его акции, помогая таким образом погасить долги.

После Англии в карьере футболиста снова был Вильярреал. Переход туда произошёл не от хорошей жизни: в 2016-2017 годах Санти получал какую-то просто несчётную массу тяжёлых травм. Тяжёлых настолько, что врачи советовали забыть не только о футболе, но и даже то, что игрок сможет просто нормально ходить, не гарантировали. Он перенёс операцию за операцией и совсем не играл, так что когда его контракт истёк, Арсенал просто не стал его продлевать.

Однако вернувшись на правах свободного агента в Испанию уже списанный многими игрок каким-то чудом сумел набрать форму и оформил 10 голевых передач за сезон, заняв третье место в рейтинге лучших ассистентов Ла Лиги. Постепенно готовиться к футбольной пенсии Касорла стал лишь в сезоне 2020/21, когда перешёл в катарский Аль-Саад.

Там игрок провёл три года, в первом сезоне оформил солидные 13+11 в чемпионате и точно мог бы выдать ещё несколько качественных сезонов. Но когда в 38 лет возникла возможность вернуться вродной Вильярреал, испанец просто не смог от нее отказаться.

Страсть важнее денег

После футбольных заработков в Катаре Касорла отнесся к выступлениям за родной Овьедо как к благотворительности. Игрок был готов играть за родной клуб бесплатно, однако в профессиональном футболе так не работает, поэтому в контракте прописали “минималку”, которая на уровне Сегунды составляет 91 тысячу евро в год, а 10% от продажи футболок Санти договорились тратить на развитие академии.

Понятно, играть много Касорла уже был не готов. В сезоне 2023/24 он сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых провел на поле чуть больше тысячи минут, и отметился четырьмя ассистами. Сам же Овьедо выдал очень драматичную кампанию, в упорной борьбе занял шестое место в турнирной таблице, которое позволило сыграть в плей-офф за повышение в классе, однако в финале плей-офф обидно уступил Эспаньолу (1:0; 0:2).

Следующий сезон выдался еще лучше как для Касорлы, так и для команды. Санти сыграл за сезон 35 матчей, провел на поле вдвое больше игровых минут, чем в предыдущей кампании и оформил 5+5 по системе гол+пас. Ну а Овьедо впервые с 2001 года вернулся в Ла Лигу.

В этой драматичной истории 40-летний игрок был одним из главных действующих лиц. Два из своих пяти голов за сезон Касорла забил в плей-офф, отметившись решающим голом во втором матче полуфинального противостояния с Альмерией (2:1; 1:1), а также реализовав пенальти во втором финальном матче против Мирандеса (0:1; 3:1).

🤯SANTI CAZORLA HAS TAKEN HIS BOYHOOD CLUB TO THE LA LIGA AFTER 24 YEARS pic.twitter.com/EH9df34YS0 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 21, 2025

Теперь Санти Касорла будет иметь возможность выступить вместе с клубом детства, за который никогда не играл на взрослом уровне, в Ла Лиге. За 24 года отсутствия там выросло целое поколение болельщиков, которое никогда не видело, и даже не мечтало увидеть свою команду на уровне элиты, но клуб, который уже давно мог исчезнуть, снова среди лучших. И помог ему в этом игрок, который также мог, и даже должен был давно исчезнуть как профессиональный футболист.

История Касорлы действительно стоит экранизации и какого-нибудь минисериала от Нетфликса. В то время, когда футбол давно превратился в бизнес и работу, он на собственном примере доказывает, что страсть и любовь к игре все еще способны творить чудеса, а желание и терпение порой могут быть сильнее, казалось бы, непреодолимых обстоятельств.

В материале использованы фото Getty Images