Павел Василенко

В полуфинале Лиги наций сборная Испании сыграла с командой Франции. Матч прошел в Штутгарте и завершился победой испанцев со счетом 5:4.

Игра французов в первом тайме выглядела не так уж и плохо, можно сказать, что они были равным соперником испанцам, но в воротах Испании блистал Унаи Симон, а испанцы забили голы на 22-й и 25-й минутах благодаря Нико Вильямсу и Микелю Мерино.

В начале второго тайма испанцы отметились двумя быстрыми голами. Сначала Ламин Ямаль реализовал пенальти на 54-й минуте, а через минуту Педри забил гол.

На 59-й минуте Франция получила право на пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе, но легкую неуверенность быстро развеял Ямаль, который забил свой второй гол вечера на 67-й минуте.

На 79-й минуте Райан Шерки с 20 метров мастерски забил мяч в ворота испанцев. Вскоре Франции удалось забить третий гол и усложнить ситуацию для испанцев в конце матча: на 84-й минуте Дани Вивиан забил автогол, сократив счет до 5:3, хотя вышел на поле всего шесть минут назад.

Французы забили четвертый мяч на 94-й минуте – отличился Рандаль Коло-Муани.

Таким образом, сборная Испании в финале Лиги наций встретится с командой Португалии (8 июня), а в матче за третье место сойдутся Германия и Франция (8 июня).

Отметим, что сборная Франции пропустила пять мячей впервые с 12 марта 1969 года, когда проиграла Англии (0:5).

Лига наций, 1/2 финала

Испания – Франция – 5:4

Голы: Н. Вильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54 (пен), 67, Педри, 55 – Мбаппе, 59 (пен), Шерки, 79, Вивиан, 84 (автогол), Коло Муани, 90+4.