Павел Василенко

В матче первого тура группы А Кубка африканских наций сборная Мали сыграла вничью с Замбией со счетом 1:1.

На 42-й минуте судья назначил пенальти, но вратарь Замбии блестяще отразил удар Эль-Билаля Туре.

Сборная Мали всё же смогла добиться своего на 61-й минуте – точным ударом отметился Лассин Синайоко.

Когда все ожидали конца игры и трёх очков для Мали, Патсон Дака забил замечательный гол головой на 92-й минуте, сравняв счёт и установив окончательный результат.

Первой в этой группе является Марокко, который вчера победил Коморские Острова со счетом 2:0.

Кубок африканских наций, 1-й тур

Группа А

Мали – Замбия – 1:1

Голы: Синайоко, 61 – Дака, 90+2.