Сборная Украины из-за ужасной ошибки Зинченко упустила победу над Азербайджаном. Видео
Отсутствие игровой практики не влияет, так, господин Ребров?
около 1 часа назад
Во втором туре квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Украины на выезде сыграла вничью с Азербайджаном.
В самом начале матча стало понятно – VAR станет одним из ключевых факторов встречи. Ванат упал в борьбе с соперником, и арбитр уверенно указал на отметку. Правда, после «просмотра телевизора» господин Фотиас изменил собственное мнение. И видеоповторы еще скажут своё слово…
С одной стороны, «сине-жёлтые» контролировали ход событий в первом тайме. С другой, особой остроты защита обновлённой команды соперника не позволяла создать. До перерыва показатель ожидаемых голов составил всего 0.31.
Однако сразу же после перерыва украинцам удалось открыть счёт. Судаков первым отреагировал в штрафной площади соперника и попал в ворота.
А за 20 минут до завершения основного времени произошла настоящая трагедия. После неуверенной игры Зинченко, который ещё не играл на клубном уровне в этом сезоне, мяч попал в его руку. Сначала главный рефери этого не заметил, но после просмотра VAR вынес вердикт. Это пенальти.
Трубин был близок к тому, чтобы отбить удар Махмудова, но не спас. Оставшегося основного времени и шести минут команде Сергея Реброва уже не хватило, чтобы дожать азербайджанцев, которые откровенно прекратили играть и просто отбивались до финального свистка.
Сборная Украины набрала всего одно очко в группе D и почти потеряла шансы на прямую путёвку на чемпионат мира-2026. Борьба с Исландией (3) за путёвку в плей-офф максимально осложнена.
Чемпионат мира-2026. Квалификация, второй тур
Азербайджан – Украина 1:1
Голы: Махмудов, 72 (пенальти) – Судаков, 51
Азербайджан: Махаммадалиев, Г. Алиев (Гусейнов 66), Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев, Хайбулаев (Абдуллазаде 78), Ахмедзаде (Байрамов 53), Махмудов, Эмрели (Курбанлы 66), Дадашов (Нуриев Ан. 66).
Украина: Трубин, Зинченко (Михайличенко 86), Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный (Ярмолюк 61), Судаков, Очеретько (Шапаренко 75), Зубков, Бондаренко (Волошин 75), Ванат (Довбик 61).
Предупреждения: Дадашов, 42, Махмудов, 87, Махаммадалиев, 90+5 – Шапаренко, 90+3
