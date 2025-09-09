Сергей Стаднюк

Во втором туре квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Украины на выезде сыграла вничью с Азербайджаном.

В самом начале матча стало понятно – VAR станет одним из ключевых факторов встречи. Ванат упал в борьбе с соперником, и арбитр уверенно указал на отметку. Правда, после «просмотра телевизора» господин Фотиас изменил собственное мнение. И видеоповторы еще скажут своё слово…

С одной стороны, «сине-жёлтые» контролировали ход событий в первом тайме. С другой, особой остроты защита обновлённой команды соперника не позволяла создать. До перерыва показатель ожидаемых голов составил всего 0.31.

Однако сразу же после перерыва украинцам удалось открыть счёт. Судаков первым отреагировал в штрафной площади соперника и попал в ворота.

А за 20 минут до завершения основного времени произошла настоящая трагедия. После неуверенной игры Зинченко, который ещё не играл на клубном уровне в этом сезоне, мяч попал в его руку. Сначала главный рефери этого не заметил, но после просмотра VAR вынес вердикт. Это пенальти.

Трубин был близок к тому, чтобы отбить удар Махмудова, но не спас. Оставшегося основного времени и шести минут команде Сергея Реброва уже не хватило, чтобы дожать азербайджанцев, которые откровенно прекратили играть и просто отбивались до финального свистка.

Сборная Украины набрала всего одно очко в группе D и почти потеряла шансы на прямую путёвку на чемпионат мира-2026. Борьба с Исландией (3) за путёвку в плей-офф максимально осложнена.

Чемпионат мира-2026. Квалификация, второй тур

Азербайджан – Украина 1:1

Голы: Махмудов, 72 (пенальти) – Судаков, 51

Азербайджан: Махаммадалиев, Г. Алиев (Гусейнов 66), Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев, Хайбулаев (Абдуллазаде 78), Ахмедзаде (Байрамов 53), Махмудов, Эмрели (Курбанлы 66), Дадашов (Нуриев Ан. 66).

Украина: Трубин, Зинченко (Михайличенко 86), Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный (Ярмолюк 61), Судаков, Очеретько (Шапаренко 75), Зубков, Бондаренко (Волошин 75), Ванат (Довбик 61).

Предупреждения: Дадашов, 42, Махмудов, 87, Махаммадалиев, 90+5 – Шапаренко, 90+3