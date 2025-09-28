Сергей Стаднюк

В первом туре группового этапа чемпионата мира U-20 сборная Украины одолела одногодок из Южной Кореи.

Юношеская сборная Украины с победы стартовала в Чили. Команда Дмитрия Михайленко активно начала игру и уже в дебюте овладала преимуществом. На 13-й минуте Геннадий Синчук точным ударом с линии штрафной открыл счет, а через три минуты Даниэль Вернаттус подал с фланга на Илью Пищура, который головой удвоил преимущество. Корейцы пытались ответить и даже использовали право на челлендж, требуя пенальти, но арбитр признал действия украинского защитника в пределах правил.

В первом тайме соперники еще несколько раз угрожали воротам, в частности Ти-Вон выходил почти один на один, но Гусев успел выбить мяч с линии. В начале второй половины корейцы активизировались и даже забили после стандарта, который был назначен после ошибки Синчука на ровном месте, но видеопересмотр выявил офсайд – удачное решение нашего тренерского штаба. «Сине-желтые» упустили возможность снять все вопросы заранее, когда Артур Шах пробил в вратаря, не реализовав выход один на один.

Напряжение возросло на 80-й минуте, когда Мён-Джун после подачи с углового сократил отставание. Последние минуты превратились в настоящую осаду штрафной украинцев, но голкипер Крапивцов несколько раз надежно сыграл на выходах и спас команду. В итоге – 2:1, тяжелая, но очень ценная победа на старте турнира. Следующий соперник украинцев – Панама, матч состоится во вторник, 30 сентября, в 23:00.

Сборная Украины набрала три очка в группе B и успешно стартовала на Мундиале.

Чемпионат мира U-20. Групповой этап, первый тур

Южная Корея – Украина 1:2

Голы: Мён-Джун, 80 – Синчук, 13, Пищур, 16

Южная Корея: Хонг, Ли, Сунвоо, Мин-Ха, Джун-Йонг (Би Хён, 46), Бёнг-Вок (Га-Он Бэк, 88), Чанг, Сен-Гу, Мин-Гу (Сон Сеу-Мин, 46), Ким (Мён-Джун, 46), Ти-Вон.

Украина: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Киричок, Вернаттус (Деркач, 72), Синчук, Будко (Ващенко, 83), Кревсун, Шах (Катрич, 72), Караман (Кисиль, 90+1), Пищур (Пономаренко, 90+1)

Предупреждения: Синчук, Ващенко