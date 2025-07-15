Центрбек Шахтера Валерий Бондарь проанализировал причины нестабильной игры в предыдущем сезоне. Его слова приводит Sport.ua.

Анализ проходит через определенное время, но до сих пор эту причину найти сложно. Чего-то одного не хватает. Мы обсуждали это в команде, но единого мнения не пришли. Здесь, конечно, можно отметить Динамо, которое провело хороший сезон. Киевляне не теряли очков, а мы, в свою очередь, спотыкались там, где этого делать было нельзя. Да и Александрия выдала свой лучший сезон в истории. И когда еще раз такое произойдет, сказать сложно. Это что-то вроде Лестера, Жироны (улыбается).

Но ничего, жизнь продолжается. Мы сделали выводы и теперь постараемся не наступать на те же грабли. Верю, что нынешний сезон будет для Шахтера абсолютно другим, — рассказал Бондарь.

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