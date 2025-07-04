Сегодня, 4 июля, в городе Орландо (США) начнется 1/4 финала Клубного чемпионата мира – 2025, в первом матче стадии встретятся бразильский Флуминенсе и саудовский Аль-Хиляль. Поединок пройдет на стадионе Кэмпинг Уорлд. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Обслуживать матч будет арбитр из Нидерландов Данни Маккели.

В предыдущем раунде Флуминенсе одержал уверенную победу над миланским Интером со счетом 2:0. Аль-Хиляль, в свою очередь, создал сенсацию, обыграв Манчестер Сити 4:3 в дополнительное время.

Это первая в истории встреча Флуминенсе и Аль-Хиляля в рамках международных турниров.

Клубный чемпионат мира — 2025. 1/4 финала

4 июля 2025, пятница. 22:00 (по Киеву)

Флуминенсе (Бразилия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

Орландо, США. Стадион: Кэмпинг Уорлд

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

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В ночь с 4 на 5 июля на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) состоится еще один четвертьфинальный матч Клубного чемпионата мира – 2025, в котором сойдутся бразильский Палмейрас и английский Челси. Начало игры — в 04:00 по киевскому времени.

На стадии 1/8 финала турнира Палмейрас одержал минимальную победу над Ботафого — 1:0. Челси на той же стадии разгромил Бенфику со счетом 4:1 — игра завершилась в дополнительное время.

Матч станет повторением финала КЧС‑2021, в котором лондонцы победили со счетом 2:1 в дополнительное время.

Клубный чемпионат мира — 2025. 1/4 финала

5 июля 2025, суббота. 04:00 (по Киеву)

Палмейрас (Бразилия) — Челси (Англия)

Филадельфия, США. Стадион: Линкольн Файненшел Филд

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