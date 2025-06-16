Во время матча медийной лиги в Одессе между командами Armat и Odesa Football Media Team произошел конфликт между бывшим нападающим сборной Украины Евгением Селезневым и 16-летним блогером RENEPRO.

Юноша сделал замечание Селезневу за то, что тот говорит на русском языке. Реакция опытного футболиста была довольно резкой.



Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Понимаешь? Я знаю четыре языка. Забыл тебя спросить. Сколько тебе лет? 16? Я буду говорить так, как хочу. У меня сын старше тебя, не надо меня учить. Не надо меня трогать.

Матч завершился победой команды Селезнева со счетом 4:3. Евгений оформил хет-трик и стал лучшим игроком встречи.