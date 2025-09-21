Фиорентина уступила Комо в рамках 4 тура Серии А (1:2).

Будущий соперник Динамо в Лиге конференций вернулся на родной стадион, на котором продолжается реконструкция, и при поддержке родных трибун Фиорентина организовала быстрый гол в исполнении Мандрагоры.

Фиорентина держала ситуацию под контролем до 65-й минуты, когда гости усилиями Кемпфа восстановили паритет. Забитый мяч вдохновил команду Сеска Фабрегаса на камбэк и в конце матча Аддай подарил радость фанатам Комо.

В другом матче воскресенья Аталанта разгромила Торино на поле соперника. Иван Юрич привез бергамасков на игру с бывшей командой, которая забыла выйти на первый тайм.

Дубль Крстовича и гол Сулеймана заранее решили судьбу поединка.

Серия А. 4 тур

Фиорентина - Комо 1:2

Гол: Мандрагора, 6 - Кемпф, 65, Аддай, 90+4

Торино - Аталанта 0:3

Голы: Крстович, 30, 38, Сулеймана, 34

