Серия А. Месть Юрича, урок Фабрегаса для Динамо. Видео
Результаты 4 тура
около 1 часа назад
Фиорентина уступила Комо в рамках 4 тура Серии А (1:2).
Будущий соперник Динамо в Лиге конференций вернулся на родной стадион, на котором продолжается реконструкция, и при поддержке родных трибун Фиорентина организовала быстрый гол в исполнении Мандрагоры.
Фиорентина держала ситуацию под контролем до 65-й минуты, когда гости усилиями Кемпфа восстановили паритет. Забитый мяч вдохновил команду Сеска Фабрегаса на камбэк и в конце матча Аддай подарил радость фанатам Комо.
В другом матче воскресенья Аталанта разгромила Торино на поле соперника. Иван Юрич привез бергамасков на игру с бывшей командой, которая забыла выйти на первый тайм.
Дубль Крстовича и гол Сулеймана заранее решили судьбу поединка.
Серия А. 4 тур
Фиорентина - Комо 1:2
Гол: Мандрагора, 6 - Кемпф, 65, Аддай, 90+4
Торино - Аталанта 0:3
Голы: Крстович, 30, 38, Сулеймана, 34
