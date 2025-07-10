Сергей Стаднюк

В первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы Шахтер в Любляне разгромил Ильвес.

«Горняки» сделали уверенный шаг к следующему этапу. Украинская команда в дебютном официальном матче нового главного тренера Арды Турана полностью контролировала игру и открыла счет на 26-й минуте усилиями Алиссона. В первом тайме еще один мяч забил Кауан Элиас, и уже тогда интрига в матче фактически исчезла.

Во второй половине встречи украинский клуб продолжил давление: 19-летний вингер оформил дубль, а Кевин довел счет до 4:0.

В конце же встречи Педриньо и Невертон окончательно оформили разгром. Шахтер показал высокий класс и командное взаимодействие, не оставив сопернику ни единого шанса.

Ответный матч, хоть при таком счете и выглядит уже формальностью, все же состоится в Финляндии 17 июля.

Лига Европы. Стартовый раунд квалификации, первый матч

Шахтер – Ильвес 6:0

Голы: Алиссон, 26, 47, Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 88, Невертон, 90

Шахтер: Ризник, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Тобиас 72), Марлон Гомес (Назарина 85), Кевин, Судаков (Очеретько 58), Бондаренко (Педриньо 58), Алиссон, Кауан Элиас (Невертон 72).

Ильвес: Виртанен, Рале, Вайсанен, Мяенпяя, Юккола, Ветели (Ала-Мюллюмяки 78), Попович, Валлиус (Улунду 63), Стёпин (Канга 63), Риски (Хютонен 78), Седербек.

Обзор матча будет доступен на странице события Шахтер – Ильвес.