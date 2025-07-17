Павел Василенко

В ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы финский Ильвес на своём стадионе принимал донецкий Шахтёр. Поединок завершился вничью со счётом 0:0.

На 9-й минуте Шахтёр имел прекрасный шанс открыть счёт. Педриньо получил мяч в штрафной площадке и пробил в одно касание, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.

На 33-й минуте Невертон упустил отличную возможность. Он в упор пробил в одно касание, но лишь проверил на прочность стойку ворот Ильвеса.

В начале второго тайма форвард «горняков» Лассина Траоре пробил влет, но немного неточно. Шахтёр контролировал ход поединка, но забитых мячей так и не было.

В первом матче Шахтёр победил Ильвес со счётом 6:0. Таким образом, подопечные Арды Турана вышли во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграют с турецким Бешикташем.

Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Матч-ответ

Ильвес – Шахтёр – 0:0

Первый матч – 0:6