Шахтер сыграл вничью с Ильвесом в ответном матче и вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы
Следующий соперник «горняков» – турецкий Бешикташ
около 2 часов назад
В ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы финский Ильвес на своём стадионе принимал донецкий Шахтёр. Поединок завершился вничью со счётом 0:0.
На 9-й минуте Шахтёр имел прекрасный шанс открыть счёт. Педриньо получил мяч в штрафной площадке и пробил в одно касание, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.
На 33-й минуте Невертон упустил отличную возможность. Он в упор пробил в одно касание, но лишь проверил на прочность стойку ворот Ильвеса.
В начале второго тайма форвард «горняков» Лассина Траоре пробил влет, но немного неточно. Шахтёр контролировал ход поединка, но забитых мячей так и не было.
В первом матче Шахтёр победил Ильвес со счётом 6:0. Таким образом, подопечные Арды Турана вышли во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграют с турецким Бешикташем.
Лига Европы, 1-й раунд квалификации
Матч-ответ
Ильвес – Шахтёр – 0:0
Первый матч – 0:6