Сергей Стаднюк

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы Шахтер на выезде сыграл вничью с Панатинаикосом.

«Горняки» при заполненных трибунах фанатами соперника номинально владели инициативой. Но в основном по проценту контроля мяча. Однако больше остроты было у «греков». Подопечные Руи Витории нанесли семь ударов в створ ворот против пяти у команды Турана.

В конце игры Шахтер включился на полную и имел как минимум три голевых момента. Сначала Эгиналду, только выйдя на замену, вырвался один на один, но не переиграл Дронговского. В данном эпизоде бригада арбитров приняла спорное решение даже не позвать главного рефери пересмотреть эпизод. Дело в том, что защитник хозяев явно рукой толкал бразильца в спину. Кроме того, он получил травму, проведя на поле всего три минуты. Футболиста заменил Швед.

Украинец также имел возможность принести «горнякам» победу, но на месте был поляк. Также Судаков мог расстреливать голкипера соперника, но неудачно обработал мяч и момент фактически был утерян. Однако самый опасный шанс все же был у хозяев Свидерски получил мяч прямо перед воротами. Но Ризник совершил просто невероятный сейв, который не стал единственным для него в этом матче. Интересно также, что в составе Панатинаикоса сыграл бывший игрок Шахтера Тете.

Ответный матч состоится 14 августа в Кракове.

Лига Европы. Третий раунд квалификации, первый матч

Панатинаикос – Шахтер 0:0

Панатинаикос: Дронговски, Кирьякопулос (Младенович 55), Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Чиривелья (Сиопис 55), Максимович, Тете (Зарури 68), Пельистри, Джуричич (Гнезда-Черин 55), Свидерски (Еремеев 81).

Шахтер: Ризнык, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Марлон Гомес (Бондаренко 46), Очеретько, Невертон, Судаков, Алиссон (Педриньо 73), Кауан Элиас (Эгиналду 73; Швед 76).

Предупреждения: Чиривелья 20, Кирьякопулос 46 – Марлон Гомес 16

