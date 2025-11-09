Шахтер в матче 12 тура УПЛ встречался с СК Полтава. Матч во Львове завершился со счетом 7:1.

Дончане после еврокубковой победы над Брейдабликом (2:0) посреди недели довольно легко разобрались с дебютантом Премьер-лиги. Команда Арды Турана порадовала своих фанатов голами на любой вкус.

Победа над СК Полтава позволила Шахтеру закрепиться на вершине УПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя ЛНЗ, который сегодня обыграл Динамо (1:0) составляет 4 балла.

УПЛ. 12 тур

Шахтер - СК Полтава 7:1

Голы: Марлон Гомес, 3, Педриньо 17, Эгиналду, 56, Очеретько, 60, Невертон, 82, Конопля, 90, Пидлепич, 90+4 (автогол) - Галенков, 53