Сергей Стаднюк

В первом туре общего этапа Лиги конференций Шахтер на выезде одержал волевую победу над Абердином.

Аутсайдеру шотландского Премьершипа в самом начале удалось охладить фаворита холодным душем. После непонятной игры рукой Кауана Элиаса рефери с помощью VAR назначил пенальти в ворота «горняков». Ризнык угадал угол, но удар Карлссона был слишком точным.

Далее хозяевам удалось уверенно сдерживать атаки Шахтера. Однако роковой для них стала первая же серьезная ошибка. Защитники забыли в штрафной Назарину, который ближе к перерыву расстрелял голкипера.

А во второй половине Абердину не удалось удержать даже ничью. В течение шести минут в середине второго тайма Лукас Феррейра и Педро Энрике подарили уверенное преимущество уже «горнякам». Добавил нервов гол Девлина после удара по пустым воротам. Однако в дальнейшем особенно остроты шотландцы не создали.

Шахтер не без проблем, но удачно начал общий этап Лиги конференций.

Лига конференций. Общий этап, первый тур

Абердин – Шахтёр 2:3

Голы: Карлссон, 8 (пен.), Девлин, 69 – Назарина, 39, Лукас Феррейра, 54, Педро Энрике, 60

Абердин: Митов, Кнустер, Милн, Доррингтон, Девлин (Нисбет, 86), Палаверса (Нильсен, 66), Армстронг (Шинни, 65), Кларксон (Полвара, 66), Кескинен, Карлссон (Йенг, 86), Лазетич.

Шахтёр: Рызник, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Назарина, Педриньо (Изаки, 75), Марлон Гомес (Грам, 90+2), Очеретько, Феррейра (Конопля, 83), Кауан Элиас (Мейреллиш, 76).

Предупреждения: Лазетич, 67, Нильсен, 71, Девлин, 75 – Педріньйо, 21, Матвиенко, 67, Ризник, 90+1, Винисиус Тобиас, 90+3.