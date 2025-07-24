Шахтер в матче с шестью голами на выезде обыграл Бешикташ в квалификации Лиги Европы
«Горняки» успешно съездили в Стамбул
2 дня назад
В первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы турецкий Бешикташ на своем поле принимал донецкий Шахтер. Встреча завершилась победой «горняков» со счетом 4:2.
На седьмой минуте Шахтер вышел вперед благодаря точному удару Алиссона. В середине первого тайма «горняки» удвоили преимущество – отличился Эгиналду.
В конце первого тайма Темми Абрахам реализовал пенальти, сократив счет.
Во втором тайме Кевин оформил дубль.
Шахтер одержал уверенную победу. Ответный матч состоится через неделю.
Победитель пары Шахтер – Бешикташ будет противостоять проигравшему из пары Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция) в квалификации Лиги чемпионов.
Лига Европы, второй раунд квалификации
Первый матч
Бешикташ – Шахтер – 2:4
Голы: Абрахам, 40 (пенальти), Жоау Мариу, 87 – Алиссон, 7, Эгиналду, 28, Кевин, 67, 90+6.
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